Il pasticcio che fa sognare la spallata (Di venerdì 10 gennaio 2020) È un pasticciaccio, classico all’italiana: firme ritirate al penultimo minuto da un pezzo di Forza Italia, contrarissima al taglio dei parlamentari, ma che si candida a fare da stampella al governo; firme aggiunte, all’ultimo minuto, dalla Lega che al taglio dei parlamentari è sempre stata favorevole. Un’orgia di tattica, su queste benedette firme depositate oggi in Cassazione, per capire la quale occorre essere dei frequentatori abituali del Palazzo e aver preso 30 e lode a un esame di diritto costituzionale.Sostanzialmente racconta questo: che del referendum in sé sul taglio dei parlamentari, che pure è una rilevante riforma costituzionale, non frega niente a nessuno, detta in modo rude ma efficace. Il che è già un indicatore di una certa cultura politica e istituzionale. Quel che interessa è il gioco politico, la ... Leggi la notizia su huffingtonpost

