I giochi Xbox Series X esclusivi usciranno anche su Xbox One per due anni, conferma Microsoft (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si chiama Xbox Series X la visione del gaming del futuro messa sul piatto da Microsoft. Con una mossa a sorpresa, il gigante di Redmond ha mostrato il design della sua console next-gen dal palco dei Game Awards 2019, svelandone per l'appunto anche il nome in diretta mondiale via streaming. Una mossa dall'impatto mediatico fortissimo, a cui Sony e la sua PlayStation 5 devono ancora rispondere. Al netto delle poche informazioni diramate di recente nel corso del CES 2020 di Las Vegas. https://www.youtube.com/watch?v=0tUqIHwHDEc La "grande M", fin da queste prime avvisaglie di prossima gen, si è saputa dimostrare ben più generosa nel condividere dettagli con stampa e pubblico. Oggi, 10 gennaio 2020, ne abbiamo ulteriore prova grazie alla lunga intervista apparsa sulle pagine del portale MCV.uk concessa da Matt Booty. Il responsabile degli Xbox Game Studios si è focalizzato in ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : I giochi #XboxSeriesX esclusivi usciranno anche su Xbox One per due anni, conferma Microsoft - botxboxseriesx : RT @GamingTalker: Giochi in uscita nel 2020 su #PC, #PS4, #PS5, #NintendoSwitch, #XboxOne e #XboxSeriesX (Lista aggiornata) - GamingTalker : Giochi in uscita nel 2020 su #PC, #PS4, #PS5, #NintendoSwitch, #XboxOne e #XboxSeriesX (Lista aggiornata)… -