Fondi russi, emergono conversazioni registrate sul telefono di un indagato (Di venerdì 10 gennaio 2020) emergono nuovi sviluppi sull’inchiesta sui Fondi russi, pare siano state prelevate e secretate delle conversazioni trovate sul telefono di uno degli indagati, l’avvocato Giovanni Meranda. In siete a lui, nell’inchiesta, sono implicati Gianluca Savoini (ormai noto braccio destro di Matteo Salvini) e Francesco Vannucci. Meranda e Vannucci sono indagati per corruzione internazionale. Registrava le conversazioni sul telefono Gianluca Meranda, avvocato d’affari implicato nel caso russiagate all’italiana, aveva un’abitudine peculiare: conserva nel suo telefono le registrazioni delle conversazioni avvenute con determinate persone. In particolare, con coloro con i quali aveva colloqui all’Hotel Metropol. Si tratta di un’abitudine che ora si ritorce proprio contro di lui, in quanto il suo telefono è stato sequestrato nell’ambito dell’inchiesta ed oggi quelle conversazioni sono in mano ... Leggi la notizia su thesocialpost

repubblica : Fondi russi alla Lega, c'è una nuova teste: interrogata per ore dai magistrati di Milano - mercuzio7 : RT @maiocchirosanna: Fondi russi alla Lega, c'è una nuova teste: interrogata per ore dai magistrati di Milano - simonafabbris : RT @ISentinellidi: #RussiaGate fondi russi alla lega, c'è una nuova teste: interrogata per ore dai magistrati di #Milano Un pezzetto al gio… -