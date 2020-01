Faenza, cane trova un fazzoletto: ci gioca e perde la vita (Di venerdì 10 gennaio 2020) Da Faenza ci arriva una storia davvero molto triste. Un cagnolino si trovava a passeggio quando ha trovato per strada u n fazzolettino di carta. Roby, un Jack Russell, si è messo a giocare e lo ha mordicchiato. Poco tempo dopo, prima della notte di San Silvestro, è morto. Il medico veterinario parla di morte per overdose. Roby amava andare a passeggio in viale IV novembre a Faenza. Ogni giorno passeggiava lì e salutava gli amici cani che incontrava per strada, come il suo miglior amico, Totò. Il cane amava anche masticare i fazzoletti di carta che trovava per strada. La padrona lo lasciava fare, non pensando che questo vizio potesse in qualche modo essere pericoloso. Il 28 dicembre scorso il Jack Russell nella sua passeggiata ha trovato un pezzo di carta, lo ha mordicchiato ma lo ha sputato poco ... Leggi la notizia su bigodino

