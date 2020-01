Coppia di cugini si sposa e aspetta un figlio: rischiano 5 anni di carcere (Di venerdì 10 gennaio 2020) Arriva dagli Stati Uniti un’insolita storia familiare che vede come protagonista una Coppia di cugini di primo grado sposati e attualmente in attesa del loro primo figlio. Andando contro al volere delle rispettive famiglie (che in questo caso è una sola) e contro la legislazione della stato dello Utah, che vieta i matrimoni e i rapporti sessuali tra consanguinei, Angela Peang e Michael Lee hanno infatti decido di mettere su famiglia, coronando così il loro sogno d’amore. cugini si sposano e hanno un figlio La Coppia non ha quindi dato ascolto alle numerose avvertenze sui rischi ai quali può essere esposto un bambino figlio di due cugini primi. I due futuri genitori sono infatti certi che, nonostante la maggiore probabilità di contrarre problematiche di tipo genetico, il loro figlio nascerà senza disturbi di sorta. Angela e Michael hanno affermato alla stampa statunitense di ... Leggi la notizia su notizie

