Ces 2020, l’inquietante cena di Westworld dove sapevano tutto di noi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Las Vegas (Usa) – “Ciao Marco, benvenuto, come stai?“. Un uomo elegante con un vestito grigio e una targhetta con scritto Incite, mi accoglie al NoMad, uno dei ristoranti più raffinati di Las Vegas. Solo che io non l’ho mai visto prima: come ha fatto a riconoscermi? Si tratta solo del prologo della cena inquietante che Hbo ha dedicato a Westworld, la serie tv che tornerà quest’anno con otto nuovi episodi della terza stagione. Una volta gustato un aperitivo finger food a base di tartare di tonno e fonduta al tartufo, ci siamo accomodati. Al tavolo, insieme a noi di Wired, presenti in esclusiva italiana, anche altre persone: la youtuber Mari col marito, i giornalisti Joanna, lo startupper John, la psicologa comportamentale Liz. Il primo segnale disturbante è arrivato scoprendo che ciascuno aveva un menu diverso dagli altri, “personalizzato sui propri ... Leggi la notizia su wired

