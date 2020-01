Calciomercato Fiorentina: adesso è ufficiale, Iachini avrà il suo bomber (Di venerdì 10 gennaio 2020) Calciomercato Fiorentina: mancavano soltanto le visite mediche e la firma sul contratto e adesso è ufficiale. Beppe Iachini ha una carta in più per l’attacco. Mercato Fiorentina: non è stata una trattativa lampo, ma i viola l’hanno chiusa in temop relativamente brevi. E pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale che tutti i tifosi aspettavano. … L'articolo Calciomercato Fiorentina: adesso è ufficiale, Iachini avrà il suo bomber proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

FabrizioRomano : La Fiorentina chiude il colpo Patrick Cutrone: prestito con obbligo di riscatto dal Wolverhampton, accordo totale ?? @SkySport #calciomercato - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ? #Fiorentina, trattativa in chiusura per #Cutrone ?? Ultimi dettagli da definire col… - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, si sblocca #Cutrone: si procede verso la chiusura con il #Wolverhampton -