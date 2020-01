Avanti tutta per EMUI 10 su Honor 10 ma battuta d’arresto per Honor 20 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ci sono buone e cattive notizie sul fronte EMUI 10 per smartphone Honor. Qualche modello pure un po' più datato sta finalmente per ricevere la versione stabile della nuova interfaccia software mentre sono i dispositivi più recenti a subire una brusca interruzione della distribuzione dell'importante update. Cerchiamo di specificare dunque la situazione attuale, variante per variante. Honor 10, Honor View 10 e Honor 20i sono davvero prossimi a ricevere proprio l'EMUI 10 (accompagnata naturalmente pure da Android 10) nell'immediato perché davvero nel giro di pochissimi giorni. Honor India, attraverso una serie di note ufficiali, ha parlato di distribuzione del pacchetto importante per Honor 20i, ad esempio, già a partire dalla seconda settimana di questo mese di gennaio. In pratica il rilascio potrebbe avvenire da un momento all'altro. Le prospettive sono più che rosee anche per gli ... Leggi la notizia su optimaitalia

