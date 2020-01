Aurigemma: in 536 senza posto letto ma Zingaretti pensa a divise infermiere (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – “In ambito sanitario, mentre le priorita’ di Zingaretti sono le divise per le infermiere e l’estensione del divieto di fumo anche all’utilizzo delle sigarette elettroniche, oggi alle ore 13.30 sono 536 le persone nei pronto soccorso del Lazio in attesa di un posto letto. Il governatore continua a non affrontare le problematiche principali della sanita’ con cui sono costretti a convivere i cittadini della nostra regione. I disagi sono profondi, ma l’unico a non rendersene conto e’ proprio il presidente della regione”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. L'articolo Aurigemma: in 536 senza posto letto ma Zingaretti pensa a divise infermiere proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Aurigemma: in 536 senza posto letto ma Zingaretti pensa a divise infermiere: #Roma – “In… -