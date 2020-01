Aereo caduto in Iran: anche gli USA parteciperanno alle indagini (Di venerdì 10 gennaio 2020) anche gli Stati Uniti parteciperanno alle indagini sull’Aereo ucraino precipitato in Iran: lo ha reso noto il National Transportation Safety Board statunitense, accogliendo l’invito delle autorità Iraniane. Nell’incidente, che secondo funzionari USA è stato colpito da un missile, sono morte tutte e 176 le persone a bordo. anche Canada e Ucraina sono stata invitate a partecipare all’inchiesta. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha affermato che il velivolo è stato probabilmente abbattuto per errore da un missile Iraniano.L'articolo Aereo caduto in Iran: anche gli USA parteciperanno alle indagini Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

