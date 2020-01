Una scienziata ti spiega come si devia il corso di un asteroide (Di giovedì 9 gennaio 2020) Mai sentito parlare della Planetary Defense Conference? È un meeting biennale che vede i maggiori esperti mondiali confrontarsi sul tema dei corpi celesti che minacciano la Terra, come asteroidi, comete e meteroidi. come sottolineato dall’amministratore della Nasa James Bridenstine lo scorso anno proprio alla Pdc, sono tutti problemi reali e bisogna agire per tutelare il nostro pianeta. Ma come lavorano gli scienziati che si preoccupano di trovare la soluzione a questa minaccia? In questo video, il giornalista di Wired Usa Robbie Gonzalez intervista la studiosa di planetologia Cathy Plesko. L’esperta del Los Alamos National Laboratory lavora quotidianamente per simulare, grazie ai supercomputer, le conseguenze del potenziale impatto di una cometa o di un asteroide sulla Terra. La vera sfida è trovare le soluzioni per cambiare il corso degli eventi, ad esempio con ... Leggi la notizia su wired

