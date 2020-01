Terremoto Sicilia: due lievi scosse in provincia di Messina (Di giovedì 9 gennaio 2020) Due lievi scosse di Terremoto sono state registrate oggi sulla costa Siciliana nord orientale, in provincia di Messina, alle ore 12 circa. La prima di magnitudo 2,6 con ipocentro a 118 km di profondità. Mentre la seconda scossa di magnitudo 2,2 ha avuto ipocentro a 111 km di profondità. I terremoti sono stati localizzati dalla sala sismica dell’Ingv di Roma.L'articolo Terremoto Sicilia: due lievi scosse in provincia di Messina Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

