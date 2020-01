Talisa vuole Umberto ma sta con Skioffi | Triangolo amoroso ad Amici 19 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Talisa è attratta dal professionista di Amici 19 Umberto ma sembra molto vicina al cantante Skioffi. Cosa sta succedendo nella scuola? L’amore è nell’aria ad Amici 19 e sembra essere nato un Triangolo tra Talisa, Umberto e Skioffi. La ballerina qualche settimana fa ha mostrato apertamente tutto l’interesse e il trasporto che prova nei confronti … L'articolo Talisa vuole Umberto ma sta con Skioffi Triangolo amoroso ad Amici 19 proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Only58859156 : RAGAZZI MA CE LA FATE?! Non ci vuole un genio eh, Skioffi e Talisa non sono fidanzati. #amici19 - LoveYou3000__ : Ma se Timor vuole un nuovo ballerino di hip-hop dato che ci sono già Federico e Talisa vuol dire che uno dei due esce? #amici19 ?? - fubettina : Ha detto bene Talisa, Martina vuole avere sempre ragione. Chiunque non la pensi come lei, ha torto (e viene assalit… -