Tafida non è più in pericolo: un piccolo miracolo italiano (Di giovedì 9 gennaio 2020) Andrea Cuomo I medici britannici mesi fa volevano staccarle la spina. Ora la bimba di 5 anni è uscita dalla Rianimazione Se fosse stato per i medici inglesi, oggi sarebbe probabilmente morta. Se i genitori non avessero avuto quel blend di coraggio, ostinazione e disperazioni che li ha portati a combattere con tutte le loro forze la decisione di staccarle la spina, oggi sarebbe probabilmente morta. Se non si fossero fatti avanti i medici del Gaslini di Genova, oggi sarebbe probabilmente morta. Era appesa a una serie di «se» Tafida Raqeeb, cinque anni e un cuore grande così. Ma ora la sua vita non è più scritta a matita. È scritta con dell'inchiostro scuro e a caratteri maiuscoli. La piccola è uscita dal reparto di Rianimazione del Gaslini, dove era stata trasferita lo scorso 15 ottobre in arrivo dal Royal Hospital di Londra. Ora verrà trasferita al «Guscio dei bimbi del ... Leggi la notizia su ilgiornale

ilfoglio_it : Il caso Tafida Raqeeb dimostra che la medicina serve per curare e non per uccidere. Non è più in pericolo di vita:… - RaffaeleFitto : Quello di Tafida è un miracolo della scienza, meglio: di medici italiani. Quelli londinesi avrebbero voluto staccar… - gianvitosibilio : RT @LaVeritaWeb: Dopo le cure al Gaslini di Genova, la piccola uscirà dalla terapia intensiva per iniziare la riabilitazione. Smentiti i me… -