Smog, l’esperto Enea: “Lo stop alle auto non basta, bisogna riscrivere l’economia” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Per affrontare la questione dello Smog che ciclicamente si ripropone nella Pianura Padana e non sembra avere una soluzione definitiva, occorre “una riscrittura dell’economia” nel corso degli anni in una sorta di “ingegneria istituzionale” degli interventi. Lo afferma Gabriele Zanini, direttore della “Divisione modelli e tecnologie per la riduzione degli impatti antropici e dei rischi naturali” dell’Enea osservando che nonostante negli ultimi 25 anni “si siano visti dei miglioramenti” ogni anno “riproduciamo questo fenomeno” dell’aumento della concentrazione di Smog in inverno nella Pianura Padana che diventa come “una camera chiusa in cui tutti fumano, vanno in auto e riscaldano gli edifici”, dove “la circolazione dell’atmosfera è bloccata, senza vento e precipitazioni” e ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

