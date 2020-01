Simeone: Sindaci Pontino devono fare il proprio dovere (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma – “Giudico positiva la convocazione della conferenza dei Sindaci della provincia di Latina per il 15 gennaio vista la necessita’ di individuare un sito in cui stoccare la frazione di rifiuti che non puo’ essere recuperata. Mi pare giusto evidenziare che non stiamo parlando di individuare una discarica sul modello di Borgo Montello, ma di un impianto che dovra’ ospitare materiale gia’ depurato dopo il trattamento meccanico biologico. Si tratta di una scelta non piu’ rinviabile e finalizzata alla chiusura del ciclo dei rifiuti a livello provinciale. Mi auguro che i Sindaci chiamati a decidere svolgano pienamente il loro ruolo e trovino la soluzione piu’ giusta. La mia posizione va nella direzione del principio dell’autosufficienza, con l’imprescindibile esigenza di chiudere il ciclo dei rifiuti sul territorio che li produce. ... Leggi la notizia su romadailynews

