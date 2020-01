Sassari, travolge e uccide con l’auto un 76enne che attraversa. Positiva alla cocaina: arrestata (Di giovedì 9 gennaio 2020) Questa volta non c’entra l’alcol, ma la droga. E’ risultata Positiva alla cocaina la 40enne che in auto ha travolto e ucciso Paolo Canavese, 76 anni, che stava attraversando la strada a Badesi, in provincia di Sassari. La vittima, originaria di Cuneo, ma da anni residente a Trinita d’Agultu, tra la Gallura e la bassa valle del Coginas, era in compagnia di un’altra persona e dopo aver superato la linea di mezzeria è stato investito dalla Volkswagen Polo guidato dalla quarantenne. Si è subito fermata a prestare soccorso e ha chiamato il 118, ma poi sono partiti gli accertamenti dei carabinieri coordinati dalla Procura di Tempio Pausania che hanno accertato la positività alla cocaina: l’automobilista si trova ora agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale. Il pensionato è morto sull’ambulanza che lo trasportava all’ospedale ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

