Reddito di cittadinanza, Tridico spiega il dato sulla povertà “ridotta del 60%”: è la quota di poveri che hanno diritto al sussidio (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Reddito di cittadinanza ha ridotto la povertà del 60%? No, è ufficiale: quel dato è solo il rapporto tra la platea di potenziali beneficiari del sussidio e le persone considerate povere assolute dall’Istat. A confermare questa interpretazione, dopo settimane di polemiche, è stato lo stesso presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in un’intervista a La Stampa. All’inizio di dicembre l’economista scelto dal Movimento 5 Stelle per guidare l’istituto previdenziale aveva parlato di “una riduzione di circa -60% del tasso di povertà”, ma il documento ufficiale con le prime stime di impatto del centro studi Inps non conteneva quel numero, poi ripetuto dal premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno. Ora Tridico spiega: “In questo momento il Reddito è distribuito fra poco più di un milione di nuclei familiari” per un totale di 2,5 ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : ?? Reddito di cittadinanza, il pagamento del sussidio ritarda e un cittadino marocchino 39enne sfascia l'ufficio pos… - Fontana3Lorenzo : ?? INCREDIBILE?? A Piove di Sacco nel padovano, appena l’impiegata gli ha comunicato che i soldi del reddito di ci… - Mov5Stelle : Il Taglio delle pensioni d'oro è una delle nostre battaglie storiche, insieme a Reddito di Cittadinanza e Quota 100… -