Ponte Morandi, l’odioso coro dei tifosi del Milan a quelli della Samp (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il dolore per quanto accaduto al Ponte Morandi è ancora fortissimo, eppure lo stadio resta la zona franca di certi imbecilli… Sì, ci si incazza. E pure tanto. Non è soltanto perché è passato un anno e mezzo che abbiamo dimenticato tutto così, come se niente fosse accaduto. La tragedia del Ponte Morandi è una … L'articolo Ponte Morandi, l’odioso coro dei tifosi del Milan a quelli della Samp proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

mauro_suma : Nessun fondamento, nessun coro avvertito dalla Procura e dagli SLO dei due club (anche Samp). L'unica cosa che stor… - Gazzetta_it : #MilanSamp, cori sul #ponteMorandi. #Toti: 'Vergognosi'. E il comitato: 'Segatura nel cervello' - Mov5Stelle : Nel decreto Milleproroghe abbiamo inserito una norma che finalmente avvia un percorso che ci permetterà di revocare… -