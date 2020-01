Pietro Genovese sull’incidente: “Il semaforo era verde” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nel corso dell’interrogatorio di garanzia dinanzi al gip di Roma, Pietro Genovese ha dichiarato di essere disperato. Il ragazzo è sicuro di essere passato con il semaforo verde e di essersi trovato improvvisamente Gaia e Camilla davanti. Il giovane, figlio del regista Paolo Genovese, ha detto di non essere riuscito ad evitarle. L’incidente è avvenuto lo scorso 23 dicembre, le vittime sono le 16enni Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli. L’incidente è avvenuto a Roma, lungo corso Francia. Gianluca Tognozzi e Franco Coppi, legali di Paolo, hanno ribadito che il loro assistito non è certo un killer e che di conseguenza è degno di rispetto. Pietro Genovese ha risposto alle domande dei giudici Come riporta il settimanale Giallo, i legali di Pietro Genovese hanno dichiarato che il loro assistito ha risposto alle domande da parte dei giudici, ma al momento mantengono il più ... Leggi la notizia su kontrokultura

