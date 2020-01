Pellezzano, riapre la Strada Provinciale 211: l’annuncio di Strianese (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Con ordinanza n. 16 dell’8 gennaio 2020 il settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno revoca l’ordinanza precedente n. 508/2019 e riapre la SP 211 nel Comune di Pellezzano, tranne per gli autocarri con massa superiore a 7,5 tonnellate. “Avevamo disposto la chiusura totale al transito – afferma il Presidente della Provincia, Michele Strianese – sia veicolare che pedonale, della SP 211 al tratto rampa nord verso SR 88 via Nofilo tra i civici 15 e 17 nel comune di Pellezzano, a seguito di danneggiamento rilevante della soletta di cemento armato del ponte procurato da un concessionario esterno all’Ente. Il settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, aveva infatti riscontrato un vistoso cedimento della soletta del ponte per la presenza di un foro e un cavidotto di sottoservizio posto all’interno della soletta. In ... Leggi la notizia su anteprima24

