Ozark: Netflix annuncia la data di uscita della terza stagione con un teaser (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ecco svelata la data di uscita della terza stagione di Ozark, la serie con Jason Bateman e Laura Linney, su Netflix nel primo teaser trailer. Netflix ha svelato la data di uscita della terza stagione di Ozark in un teaser trailer. L'intrigante serie diretta e interpretata da Jason Bateman tornerà il 27 marzo sulla piattaforma streaming. Sono state diffuse anche le prime immagini dei nuovi episodi che ritraggono le star Jason Bateman e Laura Linney. Come ricorda la recensione della seconda stagione di Ozark, la serie si concludeva con l'acquisto da parte dei Byrde di un casinò su una barca sul fiume per proseguire la loro attività criminale. Questa la sinossi ufficiale della stagione 3 di Ozark: "Sono passati sei mesi, il casinò è in ... Leggi la notizia su movieplayer

