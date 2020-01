New Mutants, cronistoria di una produzione da incubo (Di giovedì 9 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=W vJhUAOFpI In questi giorni è finalmente uscito il trailer ufficiale di New Mutants: l’anticipazione definitiva preannuncia la tanto attesa uscita nella sale il prossimo 2 aprile. Si può dire che questa rappresenti effettivamente l’ultima pellicola di un’epoca di cinecomics Marvel ormai conclusa, ma che in mezzo a diverse avversità si è trascinata fino a oggi. Il film aveva tutte le carte in regola per essere un esperimento originale e dal grande richiamo, anche a partire dal cast: il gruppo di giovani mutanti, rinchiusi in un ospedale psichiatrico che nasconde svariati segreti, comprendeva infatti nomi del calibro di Maisie Williams da Game of Thrones, Anya Taylor-Joy da Split e Charlie Heaton da Stranger Things. Eppure la produzione, che di per sé voleva essere una declinazione horror dei soliti film di supereroi, si è trasformata a sua volta in un ... Leggi la notizia su wired

