Milan, Caldara verso l’addio: quanto vale a bilancio (Di giovedì 9 gennaio 2020) Dopo sole due partite ufficiali disputate, per un totale di 155 minuti di gioco, potrebbe essere giunta al capolinea l’avventura di Mattia Caldara al Milan. Arrivato a Milano nell’estate del 2018 – nell’ambito di una maxi-operazione tra Milan e Juventus che ha visto il ritorno di Bonucci a Torino e l’ingaggio di Higuain da parte … L'articolo Milan, Caldara verso l’addio: quanto vale a bilancio Leggi la notizia su calcioefinanza

FabrizioRomano : Mattia Caldara torna all’Atalanta: colpo in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto a 15 milioni più percentual… - AntoVitiello : Accordo tra #Milan e #Atalanta per il prestito con diritto di riscatto a 18 mesi di Mattia #Caldara. Riscatto fissa… - AndreaBricchi77 : Non posso, non voglio credere alla paradossale situazione #Caldara. Prestito con DIRITTO di riscatto (che ormai con… -