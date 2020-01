Meningite in Calabria: grave 72enne di Corigliano Rossano (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un 72enne di Corigliano–Rossano è ricoverato all’Annunziata di Cosenza in gravi condizioni: il 5 gennaio è giunto in Pronto soccorso con febbre altissima, capogiri e dolore alla nuca. Gli è stata diagnosticata una Meningite listeria, contratta, probabilmente, a seguito di assunzione di alimenti infetti: non si tratta di un caso di Meningite meningococcica e di conseguenza non è in alcun modo trasmissibile ad altri individui.L'articolo Meningite in Calabria: grave 72enne di Corigliano Rossano Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #Meningite, morta 16enne a Reggio Calabria. Decesso in ospedale. Direzione: evitare ogni allarmismo #ANSA - LaVoceRC : Una lanterna luminosa si alza in cielo dal Duomo di Milano: lo struggente video-ricordo di Angela Mastronardi, la 1… - LaVoceRC : Meningite a Reggio, centro vaccini preso d’assalto. Giuffrida: 'Nessun allarmismo' - FOTO - CityNow -