Magic: Legends: il gameplay in stile Diablo svelato nel primo trailer (Di giovedì 9 gennaio 2020) Magic: Legends, un nuovo MMORPG d'azione ambientato nel mondo di Magic: The Gathering, è stato annunciato ai The Game Awards a dicembre, e si è mostrato ora nel suo primo gameplay trailer.Magic: Legends è stato inizialmente rivelato con l'aiuto di un trailer in CGI, con lo sviluppatore Cryptic Studios che in seguito ha annunciato che il titolo è un gioco di ruolo d'azione.Lo sviluppatore ci fornisce ora una prima occhiata al gameplay di Magic: Legends e, a quanto pare, è un gioco di ruolo d'azione in stile Diablo. Il filmato è stato rivelato tramite Game Informer, poiché il gioco è il protagonista della copertina di gennaio.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

