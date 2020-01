Lotto di burro di arachidi ritirato dal commercio: contiene tossine (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Ministero della Salute ha ritirato dal commercio un Lotto di burro di arachidi e ne ha vietato il consumo. Il prodotto, venduto in una confezione da sei vasetti in vetro, scadrà nel 2022. La causa di questa decisione? Il superamento dei limiti di aflatossine imposti dal regolamento. Lotto di burro di arachidi ritirato Un intero Lotto di burro di arachidi prodotto da Cleaspring, è stato ritirato dal mercato. Il Ministero della Salute ne ha vietato vendita e consumo. La sigla del Lotto incriminato è: E193894. Si tratta di un prodotto commercializzato da Mediterranea Srl. Si trovava in commercio in una confezione composta da sei vasetti di vetro da 350 grammi. La scadenza a cui bisogna prestare attenzione è 30/11/2022. Le aflatossine sono micotossine prodotte da specie fungine altamente tossiche. Queste sono ritenute tra le sostanze più cancerogene esistenti. Stando all’European ... Leggi la notizia su notizie

