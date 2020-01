L'ospedale salva-bimbi che batte gli inglesi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Marco Zucchetti D ei 10.104 medici italiani fuggiti all'estero in dieci anni, del loro stipendio medio di 32.600 euro - penultimo in Europa - e dei 5mila camici stranieri che hanno lasciato il nostro Paese, oggi ai genitori di Tafida non interessa nulla. Leggere la realtà attraverso i numeri è come leggere una lastra: utile, ma non sempre sufficiente ad avere una panoramica completa. Assuefatti al senso di nausea per statistiche drammatiche sul nostro sistema sanitario abbandonato a se stesso, persi nel quadro fosco delle carenze di organico, degli errori, delle aggressioni e delle formiche in corsia, troppo spesso ci dimentichiamo l'altra metà del cielo. Ovvero quei professionisti e quelle strutture che - in direzione ostinata e contraria a un Paese che non li merita - continuano come se nulla fosse a essere eccellenza. Cercando di salvare vite che erano date per ... Leggi la notizia su ilgiornale

