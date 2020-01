La storia del piccolo Mauro Romano, rapito e ucciso mentre giocava a nascondino (Di giovedì 9 gennaio 2020) Figlio di una coppia di Testimoni di Geova, il piccolo Mauro Romano scompare in Puglia nel ’77. La famiglia sospetta un correligionario, ma sceglie di non denunciare perché ‘un fratello non può portare a giudizio un altro fratello’. Si rivelerà una falsa pista. La vera svolta arriva nel 2019 con un’indagine per pedofilia a carico di un uomo che all’epoca disse di avere nelle sue mani Mauro. “Vostro figlio è scomparso”. È l’estate del ’77 quando Natale e Bianca, genitori di quattro bellissimi bimbi, fanno la scoperta più scioccante della loro vita. Il loro secondogenito Mauro, sei anni, è sparito mentre giocava fuori dalla casa dei nonni. Quarantatré e due inquietanti inchieste dopo, un mucchietto di ossa ritrovate a pochi chilometri da quel luogo, ha riacceso la speranza dei genitori di scoprire cosa è successo al loro bimbo. Per ricostruire la vicenda del ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

