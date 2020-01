La Juventus non potrà presentare altri ricorsi contro l’assegnazione all’Inter dello Scudetto del 2006 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Collegio di garanzia del CONI, ultimo grado della giustizia sportiva italiana, ha reso note le motivazioni della sentenza con la quale lo scorso novembre aveva dichiarato inammissibile l’ennesimo ricorso della Juventus contro l’assegnazione all’Inter dello Scudetto del 2006, revocatole nell’ambito dello Leggi la notizia su ilpost

