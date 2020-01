La carriera di Fabio Testi, tra Sergio Leone e il Grande Fratello (Di giovedì 9 gennaio 2020) La nuova edizione del Grande Fratello Vip vede tra i concorrenti anche Fabio Testi. Per l’attore si tratta di un ritorno al mondo dei reality, che già aveva frequentato in passato. Originario di Peschiera del Garda, Testi è stato per anni uno dei volti più noti del nostro cinema, con decine di pellicole al suo attivo. L’esordio grazie a Sergio Leone Classe 1941, Fabio Testi si laurea in architettura, ma è grazie ad un ruolo da controfigura che inizia la sua carriera cinematografica. Nel 1966, infatti, lavora per Sergio Leone ne Il buono, il brutto, il cattivo, il western che chiude la celeberrima “trilogia del dollaro”. Il rapporto con il Grande regista continua due anni più tardi con C’era una volta il west, in cui Testi ottiene una piccola parte. La fama arriva nel 1970, quando Vittorio De Sica gli affida il ruolo di Giampiero Malnate ne Il giardino dei Finzi Contini. Il film ... Leggi la notizia su thesocialpost

_hellotetectif : Fabio Testi con questa avventura si rovinerà la carriera make my words #GFVIP - CCubattoli4 : Fabio Testi e’ finito da 30 anni..un personaggio antipatico senza più appeal e con una carriera fantasma.. #GFVIP - CorriereCitta : Fabio Testi: chi è, età, carriera e la vita privata del sex symbol italiano #GrandeFratello #GFVIP… -