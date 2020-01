Justin Bieber, annuncio choc: “Ho una malattia incurabile” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Justin Bieber è malato: l’annuncio sconcertante arriva via Instagram dalla stessa celebrità canadese. La star sbotta: “Dicevate che mi facevo di metanfetamine ecc, e invece…” Justin Bieber ha la malattia di Lyme, una patologia di origine batterica trasmessa dalle zecche. Il New York Time l’ha recentemente definita come “la malattia infettiva che si diffonde più … L'articolo Justin Bieber, annuncio choc: “Ho una malattia incurabile” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

