Gwyneth Paltrow, sorprende tutti ed esterna il suo “amore” per Dakota Johnson (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’attrice Gwyneth Paltrow adora Dakota Johnson anche se è l’attuale fidanzata del suo ex Chris Martin Bellissima e sempre in forma, l’attrice Gwyneth Paltrow fa una dichiarazione che sorprende tutti. La splendida 48enne, celebre protagonista di film come Contagion e Mortdecai, di recente ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Harper’s Bazaar. L’attrice ha rivelato di non essere in antagonismo con l’attuale fidanzata del suo ex Chris Martin. La nuova compagna dell’ex è Dakota Johnson, protagonista del famoso Cinquanta sfumature di grigio, e la Paltrow ha detto di provare sentimenti positivi nei suoi confronti. Le sue dichiarazioni hanno spiazzato tutti e nessuno si aspettava che l’attrice potesse nutrire una profonda simpatia per la Johnson. Ma Gwyneth ha fatto di più, ha addirittura detto di adorarla! L’attrice ha ribadito che anche se ciò può sembrare strano è la verità e ... Leggi la notizia su kontrokultura

