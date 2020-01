Greta contro Federer: fa da testimonial a una banca che investe nel fossile (Di giovedì 9 gennaio 2020) Greta Thunberg contro Roger Federer. Il match del secolo. Suona benissimo, ed è la forzatura comunicativa che in questo momento vari movimenti ambientalisti usano sui social – con l’hashtag #rogerWakeUpNow – per spingere il campione svizzero a smarcarsi da Credit Suisse, di cui è il principale testimonial. La seconda banca di Svizzera è accusata di gestire male le risorse, investendo enormi capitali nel settore del fossile. Proprio mentre la sua bandiera, Federer, in questi giorni è impegnato a con Rafael Nadal, Serena Williams e altre star del tennis a promuovere una campagna di raccolta fondi da impiegare nella lotta agli incendi che stanno devastando l’Australia. Il 15 gennaio scenderà in campo a Melbourne per un’esibizione contro Naomi Osaka, Caroline Wozniacki, Stefanos Tsitsipas e Nick Kyrgios. Non è la prima volta che Federer viene messo al centro ... Leggi la notizia su ilnapolista

