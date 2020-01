DON MATTEO 12, anticipazioni seconda puntata di giovedì 16 gennaio (Di giovedì 9 gennaio 2020) giovedì 16 gennaio 2020 va in onda su Rai 1 il secondo appuntamento della 12^ stagione della fiction Don MATTEO, con Terence Hill. Ecco anticipazioni e trama della seconda puntata, che come sempre vedremo in prime time sull’ammiraglia Rai: DON MATTEO 12, spoiler: trama episodio di giovedì 16 gennaio 2020 in prima serata su Rai 1 Don MATTEO accoglie in canonica una bambina di sei anni, Ines, che vive a Spoleto con la nonna, la quale però non riesce più a occuparsi di lei. Sofia deve affrontare un evento più grande di lei e che la legherà molto a Jordi, un suo compagno di classe emarginato da tutti ma tanto appassionato di ballo. Dopo aver passato sei anni in carcere, giunge a Spoleto un affascinante trentenne alquanto misterioso: si chiama Sergio La Cava, ha un oscuro passato ed è rientrato in città per un preciso motivo… Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ... Leggi la notizia su tvsoap

