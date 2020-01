CorSport: il Napoli vuole vendere Ghoulam ma il suo contratto può essere un problema (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Napoli vorrebbe trovare sul mercato anche un rimpiazzo a sinistra, per sostituire Ghoulam, scrive il Corriere dello Sport. C’è però l’intoppo del contratto firmato prima dell’infortunio. “Il Napoli vorrebbe anche intervenire sulla corsia di sinistra. Dopo aver deciso che l’epoca di Faouzi Ghoulam, sfortunato come pochi, sia da ritenersi conclusa. Ma c’è un contratto, firmato proprio poco prima che l’algerino si infortunasse il primo novembre del 2017, che pesa e che incide”. Il quotidiano sportivo spiega perché. “Ghoulam, che ha un ingaggio da quattro milioni di euro, ha strappato al momento della firma, grazie al suo manager Jorge Mendes, un bonus di dodici milioni di euro (sei da riscuotere entro il primo febbraio, altrettanti da ricevere il primo settembre). Rischiava di andare in scadenza, all’epoca, e dunque, pur di non perdere quello che era ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : CorSport: il #Napoli vuole vendere #Ghoulam ma il suo contratto può essere un problema Prima dell’infortunio del 2… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: Il #Napoli comincia a progettare il futuro. Più poteri a Edoardo De Laurentiis che si è incontrato con il padre e con #Gatt… - velfutbol : Al #Napoli servirebbero giocatori che possano dare una svolta tattica e tecnica alla squadra, non dei comprimari. C… -