Corbo: ‘Il ciclo del Napoli è finito a Firenze” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Corbo su Ancelotti: ha sottovalutato un elemento che ricorreva spesso nei discorsi di De Laurentiis. Il presidente paventava degli allenamenti blandi Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare del Napoli, di Ancelotti e De Laurentiis. Queste le sue parole: SUL Napoli “Il ciclo è era già finito a livello di squadra, solo che il Napoli non se n’era accorto. E’ finito, per la precisione, crollo di Firenze”. Corbo SU ANCELOTTI “Ha sottovalutato un elemento che ricorreva spesso nei discorsi di De Laurentiis. Il presidente paventava degli allenamenti blandi, voleva che la preparazione venisse intensificata”. SU GATTUSO “Mi sembra che abbia voluto invertire la rotta rispetto ai metodi di Ancelotti. La squadra aveva le ruote sgonfie al suo arrivo, non scattava più. Mi sembra che gli allenamenti ... Leggi la notizia su forzazzurri

