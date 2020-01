Classifica Dakar 2020, Moto: Ricky Brabec sempre in vetta, Price è secondo a 9 minuti (Di giovedì 9 gennaio 2020) Terza giornata consecutiva in vetta alla Classifica generale della Dakar 2020 per Ricky Brabec, arrivato al traguardo della quinta tappa Al Ula-Ha’il in quarta piazza ma ampiamente davanti ai suoi più diretti inseguitori. Lo statunitense della Honda ha aumentato infatti il suo vantaggio nei confronti del secondo da 2’30” a 9’06”, ma adesso il suo primo rivale è il temibile australiano Toby Price, vincitore della frazione odierna e campione in carica. Più distanziato a 11’32” dalla testa l’argentino Kevin Benavides, mentre supera il quarto d’ora il gap accumulato dal quarto in graduatoria Pablo Quintanilla. Da segnalare il ritiro definitivo dalla corsa del britannico Sam Sunderland in seguito ad una brutta caduta. Classifica GENERALE Moto – TAPPA 5/12 – Dakar ... Leggi la notizia su oasport

toyota_italia : 2° posto per @AlAttiyahN nella terza tappa della #Dakar2020! Il @TOYOTA_GR raggiunge così la 2° posizione in classi… - thelastcornerit : Dakar 2020 – Day 5, Moto: Price torna alla vittoria e risale in classifica, fuori Sunderland! - Teleromagna : MOTORI: R Team scala la classifica alla Dakar, 19 posizioni recuperate ad Al Ula | VIDEO -