Bambina di cinque anni precipita dal secondo piano, è grave (Di giovedì 9 gennaio 2020) Una Bambina di cinque anni è precipitata dal secondo piano a Milano. La piccola è in gravi condizioni, indagini in corso. MILANO – Ore di apprensione per la vita di una Bambina di cinque anni precipitata dal secondo piano a Milano. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 9 gennaio 2020 quando la piccola, secondo le prime indiscrezioni, si è sporta troppo dal balcone facendo un volo di circa sei metri. Le condizioni della ragazzina sono molto gravi con i medici che stanno valutando un intervento chirurgico per salvarle la vita. Nelle prossime ore sarà presa una decisione. L’allarme lanciato dalla vicina L’allarme è scattato intorno alle 16:30 quando la vicina ha chiamato il 118 per soccorrere la piccola. Non è chiara la dinamica di questo incidente ma, secondo le prime informazioni, la Bambina era sola in casa con la madre scesa per andare a ... Leggi la notizia su newsmondo

