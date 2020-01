Australia, un terzo di Kangaroo Island a fuoco: “Popolazione dei koala dimezzata”. Il 2019 l’anno più caldo nella storia del continente (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un terzo di Kangaroo Island, il “santuario” Australiano dove vivono specie protette, sta andando in fumo: le immagini satellitari della Nasa mostrano la devastazione dell’isola, 155mila ettari già bruciati, o ancora a fuoco. L’isola, che si trova a Sud ovest di Adelaide, viene paragonata alle Galapagos per la sua ricchezza di biodiversità e ospita diverse specie protette, inclusi i koala: gli esperti stimano che la popolazione dei koala si sia dimezzata a causa degli incendi, che dalla fine di dicembre, hanno provocato la morte di due persone e la distruzione di 56 case. Le zone di Parndana e Vivonne Bay, direttamente minacciate dalle fiamme, sono state evacuate. Circa un terzo dell’isola è costituito da riserve naturali che ospitano una grande varietà di specie selvatiche: leoni marini, uccelli rari come i cacatua e soprattutto i koala, introdotti ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

