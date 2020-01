Atp Cup 2020, calendario 10 gennaio: programma, orari, tv, streaming. Si completano i quarti di finale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Domani 10 gennaio andranno in scene le ultime due sfide del quarti di finale dell’Atp Cup 2020. Scenderanno in campo Serbia-Canada e Belgio-Spagna. Ad aprire il programma di gare Lajovic-Auger Aliassime in un match che si preannuncia decisamente equilibrato. Grande attesa per la partita che vedrà impegnati i numeri 1 delle rispettive nazionali ovvero Djokovic-Shapovalov. Va da sé che i favori del pronostico sono tutti dalla parte del numero 2 del ranking mondiale anche in considerazione dei precedenti che vedono il campione serbo in vantaggio 4-1. La Spagna, che poche settimane fa ha vinto la Coppa Davis, schiererà nel primo singolare Bautista Agut che sfiderà Darcis. Dando un’occhiata al ranking è evidente che lo spagnolo parte decisamente favorito visto che occupa il 10° posto mentre l’avversario è 200°. Inutile dire che Rafael Nadal parte favorito contro Goffin, il ... Leggi la notizia su oasport

paolobertolucci : RT @VinceMartucci: Con la presenza di giovani russi e dei primi due de mondo, Nadal e Djokovic, col super-match di doppio Australia-Gran Br… - ClaudiaTattola : RT @TennisWorldit: ATP Cup, Novak Djokovic: “La sensazione è quella di giocare un mondiale” - ClaudiaTattola : RT @WeAreTennisITA: Uno strepitoso Nick Kyrgios porta l'Australia nelle migliori 4 della ATP Cup! Battuta 2-1 la Gran Bretagna al super tie… -