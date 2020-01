Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2020 ore 19:15 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Viabilità DELL’ 8 GENNAIO 2020 ORE 19.05 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INZIAMO CON IL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI A CAUSA DI INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E APPIA E A SEGUIRE SEMPRE IN INCIDENTE CODE TRA PRENESTINA E TUSCOLANA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE E A SEGUIRE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD PER INCIDENTE ANDIAMO SU VIA FLAMINIA IN LOCALITA’ MORLUPO,PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE COLONNELLE NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE SU VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO IN DIREZIONE DI QUARTICCIOLO SU VIA CASSIA CODE TRA LA GIUSTINIANA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI Roma ANCHE SULLA Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON E A SEGUIRE TRA PARCO DE MEDICI E RACCORDO IN DIREZIONE DI FIUMICINO SULLA ... Leggi la notizia su romadailynews

