Una Vita anticipazioni: Ursula prima di morire svela un segreto a Felipe (Di mercoledì 8 gennaio 2020) anticipazioni spagnole Una Vita: Ursula sa che sta per morire e mette in guardia Felipe Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita non parlano d’altro che dell’improvvisa e inaspettata morte di Ursula. La dark lady di Acacias viene uccisa tragicamente in mezzo alla neve. Una svolta davvero molto forte nella soap, che vede nuovamente uscire … L'articolo Una Vita anticipazioni: Ursula prima di morire svela un segreto a Felipe proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

