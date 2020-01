Sciagura aerea in Iran: precipita aereo ucraino (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sciagura aerea in Iran: precipita aereo ucraino appena decollato da Teheran. A bordo c’erano 176 persone e non ci sono superstiti. Il Boeing 737 della linea aerea Ukraine international airlines era decollato alle 6,12 di mercoledì, 8 gennaio 2020 dal’aeroporto internazionale Imam Khomeini di Teheran. Una tragedia immane si è verificata all’alba dell’8 gennaio 2020. Un Boeing 737 della linea aerea Ukraine international airlines decollato alle 6,12 (ora locale) di mercoledì, 8 gennaio 2020 dal’aeroporto internazionale Imam Khomeini di Teheran si è schiantato al suolo poco dopo, sembra per un guasto al motore, in un campo alla periferia della capitale Iraniana. A riferirlo è stato Qassem Biniaz, un funzionario del ministero Iraniano. Il velivolo aveva perso i contatti con la centrale ... Leggi la notizia su bigodino

