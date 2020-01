Luigi Di Maio sulla Libia: “rischio terrorismo per l’Europa” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Luigi Di Maio sulla Libia: “rischio terrorismo per l’Europa” Luigi Di Maio su conflitto USA-Iran: “rischio terrorismo per l’Europa” Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha rilasciato delle dichiarazioni sull’intricata situazione libica che, attualmente, sembra di maggior interesse geostrategico per l’Italia rispetto al conflitto tra Iran e USA che si sta acutizzando su suolo iracheno. Per Di Maio c’è un rischio terrorismo legato a crisi libica A margine della riunione dei ministri degli Esteri a Bruxelles, ha parlato dell’importanza dell’incontro, perché “l’Europa deve prendere iniziative importanti sulla Libia. Bisogna parlare con tutti gli interlocutori e convincerli al cessate il fuoco. Ricordiamo che la Libia è a pochi chilometri dalle coste siciliane e, in questo momento, non è un rischio solo per il fenomeno ... Leggi la notizia su termometropolitico

fattoquotidiano : INTERVISTA A LUIGI DI MAIO Il ministro degli Esteri spiega gli sforzi diplomatici per portare allo stesso tavolo Se… - Antonio_Tajani : Ecco come i destinari del reddito di cittadinanza spendono i nostri soldi, per comprare lo champagne! Volevano abol… - lucia_ticozzi : RT @VivianaP1511: #Giggino tu voti sì al processo su Salvini e qualcun altro pensa a come rispedire te allo stadio. Potrai cadere più in… -