Lucia Borgonzoni, mega-comizio per conquistare l'Emilia Romagna: arriveranno Salvini, Meloni e Berlusconi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Arriva anche Berlusconi. A meno di tre settimane dal voto, con la campagna elettorale per le Regionali che entra nella fase caldissima, il Cavaliere sta organizzando alcuni appuntamenti in Emilia-Romagna. Che Silvio, dopo l'ultimo successo in Umbria, è convinto di poter conquistare insieme agli alle Leggi la notizia su liberoquotidiano

LegaSalvini : #Borgonzoni: A differenza del mio avversario del PD, Bonaccini (sì, quello che nasconde il simbolo ??), che fa trage… - LegaSalvini : ++ IL PD HA PAURA, LUCIA BORGONZONI PUÒ LIBERARE L’EMILIA-ROMAGNA ++ #BorgonzoniPresidente #26gennaiovotoLega - LegaSalvini : TV > Rai 3 | Lucia Borgonzoni, Candidata presidente Emilia-Romagna - Senatrice Lega - Salvini Premier > MERCOLEDÌ 8… -