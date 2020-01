LIVE Dakar 2020, quarta tappa in DIRETTA: Fernando Alonso lotta per la top20, ruggisce Peterhansel (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA AUTO LA CLASSIFICA DELLE AUTO LA CRONACA DELLE MOTO LA CLASSIFICA DELLE MOTO 15.15 Dopo il quarto posto di ieri, oggi Fernando Alonso ha palesato dei problemi di navigazione,concludendo a ben 26″21″ da Peterhansel. D’altronde la Dakar è una gara massacrante che richiede anni di esperienza. Il 38enne di Oviedo al momento è 19° in classifica generale a 3 ore dalla vetta. 15.10 Sono arrivati al traguardo altri piloti e Fernando Alonso è scivolato in 13ma posizione. 14.23: Terminata anche la gara delle auto con la vittoria di Stephane Peterhansel. Il campione francese ha preceduto Al-Attiyah (Toyota) che ha chiuso la sua prova con 2’26” di ritardo. In terza piazza Carlos Sainz (Mini) a 7’18”. Fernando Alonso ha chiuso in decima posizione a 26’21” 13.40: Al km 346 Peterhansel ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Sport Atp Cup Dakar e le news dell’8 gennaio in DIRETTA: Alonso 13° nella Dakar Pantani è stato ucciso? -… - zazoomnews : LIVE Dakar 2020 quarta tappa in DIRETTA: Alonso 11° dopo 243 km in testa Peterhansel tra le auto Benavides comanda… - zazoomblog : LIVE Sport Atp Cup Dakar e le news dell’8 gennaio in DIRETTA: Alonso 8° dopo 100 km nella Dakar Australian Open 202… -