Lazio: rischio qualifica della curva dopo i cori contro Balotelli (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Lazio rischia due turni di chiusura per la curva dopo i cori contro Balotelli durante la partita con il Brescia. I dettagli La Lazio potrebbe affrontare le prossime partite casalinghe senza il supporto della curva Nord. Come riportato da la Repubblica, il settore dei tifosi laziali rischia due giornate di squalifica. Potrebbe essere questo il provvedimento preso dopo i cori razzisti contro Balotelli: i tre delegati della Lega Serie A avrebbero sentito i cori, e la gara è stata comunque sospesa per pochi secondi dal direttore di gara per gli insulti verso il giocatore del Brescia. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

