Iran, allerta alla base Usa di Aviano: «Non parlate con nessuno, distruggete i documenti» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Se in Iran sono in atto vere e proprie azioni di guerra, nelle basi americane in Italia l'allerta è massima. Tanto che ad Aviano in provincia di Porenone (Friuli), che ospita anche... Leggi la notizia su ilmessaggero

MediasetTgcom24 : Iraq, soldati italiani fuori da Baghdad | Iran, Usa in allerta per attacchi con i droni #Iran… - Adnkronos : Attacco #Iran a basi #Usa, in allerta Patriot in #Kuwait - Ilconservator : RT @Geopoliticainfo: ????E' stato innalzato livello di allerta nelle carceri italiane in considerazione dell'attuale scenario internazionale… -