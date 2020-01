Iran, aereo ucraino precipita dopo decollo: oltre 170 persone a bordo, nessun superstite (Di mercoledì 8 gennaio 2020) È precipitato al suolo poco dopo il decollo l’aereo della Ukraine Airlines, un Boeing 737, diretto a Kiev con a bordo oltre 170 persone: era appena partito da Teheran, in Iran. Una scia di fuoco nei cieli sopra l’aeroporto internazionale Imam Khomeini della capitale Iraniana: nessun superstite tra i passeggeri, oltre 170 tra ospiti ed equipaggio. A riferirlo l’agenzia di stampa Irna. Iran, aereo precipita dopo il decollo: tutti morti i passeggeri Secondo quanto riferito dai media russi l’aereo dell’Ukraine International Airlines era partito alle 5 del mattino ora locale da Teheran ed era diretto a Kiev, ma subito dopo il decollo qualcosa non ha funzionato provocando la caduta del velivolo. L’aereo è precipitato in un campo alla periferia della capitale Iraniana, senza scampo per i passeggeri. Le autorità Iraniane hanno fatto riferimento ad un guasto tecnico quale ... Leggi la notizia su urbanpost

